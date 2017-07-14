В Мурманской области проводится доследственная проверка по факту гибели жителя Ульяновска во время сплава по реке Поной

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в результате несчастного случая на воде.

По предварительным данным следствия группа туристов из Ульяновска в составе четырёх человек осуществляли сплав на байдарках по реке Поной в Мурманской области. Не справившись с течением реки, одна байдарка опрокинулась, в результате чего погиб мужчина.

В настоящее время его личность установлена – это житель города Ульяновска, 1986 года рождения.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причины смерти.