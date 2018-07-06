В Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины во время пожара в квартире

В вечернее время 5 июля в следственный отдел по Кольскому району СУ СК России по Мурманской области поступило сообщение о том, что в результате возгорания, возникшего в квартире одного из домов по ул. Позднякова в пгт. Мурмаши, погиб мужчина.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия. Каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. В настоящее время личность мужчины установлена - это местный житель, 1983 года рождения.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин, послуживших возникновению пожара. Назначены судебные экспертизы, в частности, это судебно-медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы. По результатам процессуальной проверки будет принято процессуальное решение.