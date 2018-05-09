В Мурманской области проводится региональный этап Всероссийского открытого конкурса «Педагогический калейдоскоп-2018»

С 26 апреля по 25 мая 2018 года проходит региональный этап Всероссийского открытого конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп-2018».

Конкурс «Педагогический калейдоскоп-2018» посвящен 100-летию дополнительного (внешкольного) образования детей в России.

Конкурс проводится Министерством образования и науки Мурманской области в целях повышения авторитета, статуса организаций дополнительного образования детей, работников сферы образования, обеспечивающих воспитание, творческое развитие личности ребенка в системе дополнительного образования посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ.

К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники (руководители, заместители руководителей, методисты, педагоги дополнительного образования, классные руководители, воспитатели, социальные педагоги, старшие вожатые) образовательных организаций всех видов и типов, которые реализуют дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования детей.

Конкурсные материалы принимаются ГАУДО МО «МОЦ ДО «Лапландия» до 21 мая 2018 года по адресу электронной почты: monitoring@laplandiya.org.

Положение «О проведении регионального этапа Всероссийского открытого конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп-2018» и форма заявки на участие по адресу.