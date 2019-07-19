В Мурманской области проводится региональный конкурс «Строительная площадка 2019»

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области проводит региональный конкурс на лучшую строительную площадку «Строительная площадка-2019». Он проводится в целях повышения культуры строительного производства, внедрения современных средств обустройства и содержания строительных объектов, улучшения условий труда, внедрения современных методов обеспечения безопасных условий труда.

Конкурс проводится среди подрядных организаций с представлением строительных площадок объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов.

В нём принимают участие строительные организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющие функции генподрядчика (подрядчика) на строительном объекте, расположенном на территории региона.

Время проведения конкурса: с 29 июля - 5 августа 2019 года. Награждение победителей состоится 7 августа.