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Мурманская область. Арктика30.01.19 10:23

В Мурманской области пройдёт федеральное статистическое наблюдение за индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки грузовым автотранспортом

В течение 2019 года в Мурманской области будет проводиться федеральное статистическое наблюдение за индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки грузовым автотранспортом. Целью наблюдения является формирование официальной статистической информации об общем объёме коммерческой перевозочной деятельности грузового автомобильного транспорта.

Как сообщает руководитель регионального  статистического ведомства В.Н. Морозов, обследование проводится в «скользящем» режиме и охватит в Мурманской области 792 индивидуальных предпринимателя, основным видом деятельности которых является транспортировка грузов на коммерческой основе. Учёту подлежит грузовой автотранспорт, который находится в собственности предпринимателя, арендован или приобретён по договору лизинга.

Инструментарий наблюдения представлен формой № 1-ИП (автогруз). Проведение опроса по установленной программе осуществляется интервьюером при его непосредственном посещении индивидуального предпринимателя или по телефону.

Первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального статистического наблюдения, не подлежат разглашению и используются исключительно в целях формирования официальной статистической информации.

Мурманскстат гарантирует полную конфиденциальность полученных от респондента сведений и исключение их передачи в иные органы.

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