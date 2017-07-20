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Мурманская область. Арктика20.07.17 15:27

В Мурманской области пройдёт пленэр художников Северо-Запада

С 25 июля по 5 августа  в Мурманской области состоится пленэр художников Северо-Запада России. Творческая работа мастеров изобразительного искусства организована региональной организацией Союза художников России, Комитетом по культуре и искусству Мурманской области, Мурманским областным художественным музеем и пройдет при финансовой поддержке правительства Мурманской области.

Планируется участие 25 художников из Мурманска, Калининграда и других городов Северо-Запада России, а также из Москвы и Перми. Мурманскую область представят известные мастера - заслуженные художники Российской Федерации Александр Феофилактов, Виталий Бубенцов, Анатолий Сергиенко и Владимир Чернов.

Почти две недели художники будут работать на берегу Белого моря в окрестностях Кандалакши и Умбы и увезут с собой зарисовки будущих произведений, посвящённых северной природе. Блиц-выставки этюдов состоятся 3 августа в Доме культуры  гп.Умба, 4 августа – в Музее истории города Кандалакша.

По итогам пленэра будет организована межрегиональная выставка «Российский Север», которая будет экспонироваться с 21 сентября по 18 ноября 2018 года на площадках Мурманского областного художественного музея. Последняя подобная экспозиция - «Советский Север-7» - в Мурманской области проводилась 28 лет назад, в 1989 году.

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