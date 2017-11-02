В Мурманской области пройдёт снег, усилится ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 3 ноября Кольский полуостров окажется под влиянием циклона, смещающегося с Гренландского моря на Баренцево море. По Мурманской области, начиная с западных районов, пройдёт снег, усилится ветер, температура воздуха постепенно повысится.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5º, днём от -3 до +2°. Гололедица, ухудшение состояния дорог.