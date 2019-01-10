В Мурманской области пройдёт выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах

В рамках системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в январе-феврале 2019 года во всех субъектах Российской Федерации в очередной раз будет проведено выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах с охватом 60 тысяч домашних хозяйств. В Мурманской области стать участниками обследования с 19 января по 1 февраля предложат 528 домохозяйствам, 168 из которых проживают в областном центре.

Опрос респондентов проводится специально уполномоченными работниками – интервьюерами методом обхода жилых помещений и заполнения бланков форм наблюдения. Интервьюеры со слов респондентов заполнят две анкеты: семейную и индивидуальную для лиц в возрасте 16 лет и более. Северяне уже неоднократно отвечали на вопросы анкет подобного типа: о возрасте, семейном и финансовом положении, об уровне образования, участии в трудовой деятельности, о пенсионном обеспечении и социальной поддержке, ведении сельскохозяйственной деятельности, выплаченных налогах и налоговых льготах, обязательных платежах и условиях проживания. Так что, если кто-то станет участником опроса, поводов для волнения нет.

При посещении домохозяйства каждый интервьюер в обязательном порядке должен предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. В случае каких-либо сомнений респонденты смогут воспользоваться номерами телефонов Мурманскстата для получения дополнительной информации о статнаблюдении: (8152) 688-591, 688-608, +7-911-310-46-66.

По результатам обследования будет получена информация о фактическом уровне жизни российских семей, их доходе, об уровне бедности населения и степени имущественного расслоения, о том, доходят ли установленные государ­ством социальные пособия до лиц, которым они предназначены. Итоги наблюдения будут использованы для расчёта среднемесячного дохода от трудовой деятельности. Подробная информация по проведению наблюдения размещена на Интернет-сайте Росстата в рубрике «Переписи и обследования\Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам\Итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах».