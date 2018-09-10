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Мурманская область. Арктика10.09.18 12:50

В Мурманской области пройдёт Выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения

Росстат с 20 сентября по 5 октября 2018 года проводит Выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения. Результаты обследования позволят оценить эффективность государственной политики в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта, доступность лекарственных средств и продуктов питания и, как следствие, разработать дополнительные меры государственной поддержки, направленные на увеличение продолжительности здоровой жизни.

Программа выборочного наблюдения включает в себя девять тематических блоков вопросов: демографические характеристики (пол, возраст, уровень образования); состояние здоровья; жизнедеятельность взрослого человека; питание респондента; социальное самочувствие; семейное положение; занятия физкультурой и спортом; привычки, которые считаются вредными; знания о ВИЧ/СПИД.

Наблюдением будет охвачено 15 тысяч домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации, в Мурманской области – 105 домохозяйств, проживающих в городах Мурманск, Апатиты, Кировск, Североморск и сельских населённых пунктах Алакуртти, Зверосовхоз. Личному опросу подлежат респонденты в возрасте 15 лет и более, определённые в составе домохозяйства.

Опрос населения пройдёт с использованием планшетных компьютеров, специально обученными работниками – интервьюерами, имеющими при себе удостоверение Федеральной службы государственной статистики. Заполнение вопросников производится со слов респондентов и без предъявления каких-либо документов.

Участие респондентов в опросе – это возможность выявить реальные проблемы, которые мешают населению поддерживать своё здоровье, вести активный образ жизни.

Последнее наблюдение по этой тематике проходило в 2013 году. Тогда для подавляющего большинства россиян хорошее здоровье являлось одной из наиболее актуальных базовых ценностей и занимало I место среди других – семьи, материального благополучия, работы, образования. 83 процента опрошенных вполне осознавали, что состояние их здоровья зависит, прежде всего, от них самих. Признавая на декларативном уровне важность здоровья, полезность занятий физической культурой, пагубность курения, употребления алкоголя и другие факторы, большинство людей в реальной жизни пренебрегали возможностями сохранения здоровья и рисками его потери. В период наблюдения 72 процента  респондентов ответили, что не занимались физкультурой или спортом, 80 – не делали утреннюю гимнастику, 24 – регулярно курили, 87 процентов – употребляли алкогольные напитки в течение жизни.

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