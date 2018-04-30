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Мурманская область. Арктика30.04.18 10:53

В Мурманской области пройдёт выборочное наблюдение рациона питания населения

С 17 мая по 15 июня 2018 года в Мурманской области пройдёт выборочное федеральное статистическое наблюдение рациона питания населения. В обследование включены 400 домохозяйств, проживающих в городах Мурманске, Североморске, Коле, Заполярном, Полярном, Гаджиево, Оленегорске, Мончегорске, Апатитах, Кировске, Кандалакше, Полярных Зорях, Ковдоре, а также в посёлках городского типа Ревда, населённом пункте Зареченск и селе Ура-Губа.

Оценка индивидуального рациона питания будет производиться методом опроса каждого члена домохозяйства о количестве фактически потреблённых пищевых продуктов и блюд в течение суток, которые предшествовали посещению домохозяйства интервьюером, также последующей регистрацией им данных в специальных таблицах.

Личному опросу подлежат респонденты в возрасте 14 лет и старше, за исключением лиц, отсутствующих на момент опроса, и лиц, не имеющих возможности дать информацию за себя лично по состоянию здоровья. Сведения за детей в возрасте до 14 лет дают родители или опекуны ребёнка.

При записи суточного воспроизведения рациона питания для наглядности используется Альбом цветных фотографий порций наиболее важных продуктов и блюд, разработанный научным коллективом Института питания Российской академии медицинских наук.

Кроме информации о питании, будут собраны сведения о составе семьи, оценке материального положения, регулярности питания в образовательном учреждении и по месту работы, а также о следовании принципам здорового питания. Помимо этого будут затронуты вопросы, относящиеся к состоянию здоровья, физической активности, курению и потреблению алкоголя. В ходе опроса при помощи приборов для измерения веса и роста будут зафиксированы антропометрические данные жителей области. 

При посещении домохозяйства каждый интервьюер будет иметь при себе официальное удостоверение Федеральной службы государственной статистики. При наличии каких-либо сомнений респонденты смогут воспользоваться номерами телефонов сотрудников Мурманскстата для получения дополнительной информации о статнаблюдении: (8152) 688-590, 688-608, +7-911-310-46-66.

Первичные статистические данные, полученные в ходе опроса домохозяйств, не подлежат разглашению и будут использованы исключительно для формирования официальной статистической информации.

Проведение выборочного федерального статистического наблюдения рациона питания насе-ления осуществляется 1 раз в 5 лет согласно постановлению Правительства РФ от 27.11.2010 № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения». Результаты наблюдения позволят получить информацию, которая отразит факторы, влияющие на обеспечение полноценного и здорового питания жителей области, а также будут способствовать просветительской деятельности в отношении формирования стандартов сбалансированного питания.

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