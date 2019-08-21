В Мурманской области пройдут дожди с грозами, а температура воздуха начнёт постепенно понижаться
Как сообщает Мурманское УГМС, 22 августа наш регион будет находиться под влиянием малоградиентного поля, в первую половину дня воздух успеет прогреться до +13+18°, а со второй половины дня на севере области ожидается поворот ветра к северным румбам, местами пройдут дожди с грозами и температура воздуха начнёт постепенно понижаться.
23 августа преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +10+17°.
Завтра, 22 августа, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь, днём местами гроза. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +14+20°.
Оповещение о высокой пожарной опасности
20-22 августа в центральной части Кольского района сохраняется V региональный класс пожарной опасности. В Кандалакшском районе ожидается местами V региональный класс пожарной опасности, на востоке Ловозерского района IV региональный класс пожарной опасности.