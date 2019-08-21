В Мурманской области пройдут дожди с грозами, а температура воздуха начнёт постепенно понижаться

Как сообщает Мурманское УГМС, 22 августа наш регион будет находиться под влиянием малоградиентного поля, в первую половину дня воздух успеет прогреться до +13+18°, а со второй половины дня на севере области ожидается поворот ветра к северным румбам, местами пройдут дожди с грозами и температура воздуха начнёт постепенно понижаться.

23 августа преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +10+17°.