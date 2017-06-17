В Мурманской области пройдут дожди в отдельных районах

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится преимущественно в малоградиентном барическом поле. В 18 июня дожди пройдут в отдельных районах. Преобладающая температура воздуха в дневные часы +12+17°, 17 июня на севере области +7+11°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +13+18°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

17-18 июня по Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность: в районе г. Кандалакша IV региональный класс пожарной опасности, на западе Кольского и Печенгского районов V региональный класс пожарной опасности.