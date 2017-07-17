С 4 по 8 августа в Мурманской области пройдут мероприятия музыкально-танцевального проекта «Танцы без границ», который реализуется в рамках поддержанных творческих инициатив XVII Российско-финляндского культурного форума.

Международный проект направлен на повышение значимости культуры в двусторонних отношениях и развитие приграничных регионов России и Финляндии, служит связующим звеном для российских и финских деятелей культуры и искусства, а также обычных граждан, которым интересная культура Финляндии.

Мероприятия проекта «Танцы без границ» пройдут в финских городах Кеми, Рованиеми, Салла и российских городах Кировск, Мончегорск, Оленегорск и Мурманск.

Для всех заинтересованных жителей этих городов без возрастных ограничений будет проведена часовая музыкальная программа, в ходе которой состоится обучение танцам Финляндии: финской польке, Летке-Еньке и многих другим.

График музыкально-танцевальных мероприятий в Мурманской области: 4 августа – г.Кировск, 5 августа – г.Мончегорск, 6 августа – г.Оленегорск, 8 августа – г.Мурманск.