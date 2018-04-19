В Мурманской области пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда

Руководители организаций и предприятий Мурманской области, специалисты служб охраны труда, представители профсоюзных организаций, уполномоченные по охране труда и другие работники приглашаются на ежегодную областную конференцию, посвященную Всемирному Дню охраны труда. Организатор – Комитет по труду и занятости населения Мурманской области.



Тема Всемирного дня охраны труда в 2018 году – «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы».



В рамках конференции пройдет совещание по вопросам охраны труда. Будут работать выставка специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты работников, а также традиционная выставка регионального конкурса детского рисунка по охране труда с награждением победителей и призеров. Состоится мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим.



Мероприятие состоится 27 апреля в Мурманском колледже искусств (г. Мурманск, ул. Воровского, 14). Регистрация участников и начало работы выставок с 10.00, начало конференции в 11.00.



Для формирования предварительного списка организаторы просят до 24 апреля направить в комитет по электронной почте yudmitriev@gov-murman.ru сведения об участниках: фамилию, имя, отчество, место работы и должность.