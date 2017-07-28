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Мурманская область. Арктика28.07.17 17:13

В Мурманской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ

В воскресенье Россия отметит День Военно-морского флота. Праздничные мероприятия пройдут сразу в нескольких муниципалитетах Мурманской области.

Так, в Заозерске 29 июля состоится торжественное собрание военнослужащих гарнизона и жителей города. 30 июля командование гарнизона, представители администрации и Совета депутатов муниципалитета, шефские делегации возложат венки на мемориальных комплексах АПЛ К-3 «Ленинский Комсомол» и АПЛ «Комсомолец». В 12.00 начнется праздничное прохождение войск гарнизона.

В Полярном 29 июля в 16.00 в Центре культуры «Север» состоится торжественный вечер и праздничный концерт «Во славу флотилии». 30 июля в Екатерининской гавани пройдет выставка военной техники, жители и гости города смогут посетить корабли Кольской флотилии. Массовые гуляния начнутся на площади Двух Капитанов в 17.00

В Видяево торжественный митинг, посвященный Дню ВМФ, состоится 30 июля в 11.00 В программе празднования также театрализованное представление и спортивные соревнования. Праздничная программа в этот день состоится также в Снежногорске (начало в 14.00 на площади им. В.В. Мурко) и в поселке Оленья Губа (начало в 12.00).

В Гаджиево 30 июля в 10.00 на площади им. Л.А. Матушкина состоятся торжественное прохождение войск гарнизона и смотр-конкурс строя и песни, показательные выступления личного состава Гаджиевского района базирования, соревнования среди военнослужащих, выставка военной техники.

В Североморске в преддверии праздника, 29 июля, будет проходить открытый командный чемпионат Северного флота «Заполярный рубеж». Кульминацией празднования Дня ВМФ в Североморске – главной базе Северного флота – станут мероприятия 30 июля. В этот день Северный флот продемонстрирует свои боевые возможности – жители и гости флотской столицы смогут побывать на традиционном военно-спортивном празднике, который состоится после парада кораблей в акватории Кольского залива. В торжественных мероприятиях примет участие губернатор Марина Ковтун и члены правительства Мурманской области. Торжественный митинг, возложение венков и парад войск Североморского гарнизона начнутся в 9.45. Парад кораблей Северного флота на рейде Североморска – в 11.00. Военно-спортивный праздник – в 12.00. В 17.00 в Североморске начнется праздничный концерт ансамбля песни и пляски Северного флота и самодеятельных коллективов, в 22.00 состоится праздничный салют.

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