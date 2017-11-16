В Мурманской области пройдут соревнования по хоккею

Министерством образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной спортивной школы с 16 по 18 ноября 2017 года в Ледовом дворце спорта Оленегорска проводится региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди команд юношей 2003-2004 годов рождения.

В соревнованиях примут участие 8 команд спортсменов из ДЮСШ «Юность» города Апатиты, ДЮСШ № 6 и Комплексной СШОР города Мурманска, УСЦ города Оленегорска, ДЮСШ № 3 ЗАТО город Североморск, ДЮСШ ЗАТО Александровск города Снежногорск и ДЮСШ Кольского района и ХК «Колатом» города Полярные Зори.

По результатам соревнований будет определена команда, которая представит Мурманскую область с 24 марта по 1 апреля 2018 года на финальных соревнованиях в городе Дмитрове Московской области.