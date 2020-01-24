В Мурманской области пройдут V Областные рубцовские чтения

26 января в 13.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой пройдут V Областные рубцовские чтения. Январь в библиотеках области традиционно начинается с «Рубцовских чтений». Инициатор мероприятия – Областная детско-юношеская библиотека, эстафету приняли Централизованные библиотечные системы Североморска, Апатитов и Кировска.

Интерес к жизни и творчеству Николая Рубцова не ослабевает. Имя поэта навсегда связано с Кольским Севером – здесь он учился, проходил военную службу, начал публиковаться. Русский Север неизменно становился темой его стихотворений. Новый сборник «Михаил Андрианович Рубцов. Документальная история жизни отца поэта Николая Рубцова» представит гостям и участникам мероприятия исследователь творчества Николая Рубцова – писатель Леонид Вересов (г. Череповец).

Песни на стихи Николая Рубцова прозвучат в исполнении участников клуба авторской песни «Пять углов» и Ольги Феофановой, руководителя литературно-драматической части Мурманского областного драматического театра. Стихи Рубцова прочтут заслуженный артист России Сергей Гронский, поэты и писатели Кольского Заполярья Илья Виноградов, Марина Чистоногова, Владимир Сорокажердьев и другие.