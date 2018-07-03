В Мурманской области пять выпускников получили высший балл на ЕГЭ по литературе

2 июля государственной экзаменационной комиссией Мурманской области утверждены результаты ЕГЭ по литературе. Средний балл по сравнению с прошлым годом вырос.

По итогам экзамена число стобалльников в регионе увеличилось. Высший балл по литературе получили пять выпускников из Мурманска, Александровска и Североморска.

Таким образом, на данный момент в регионе ЕГЭ на сто баллов написали уже 17 человек.

«Общая картина результатов подтверждает, что качество подготовки выпускников школ Мурманской области повышается: количество высокобалльных работ (от 81 до 100 баллов) выросло по математике (профильный уровень), химии, истории, географии, обществознанию, литературе», – прокомментировала полученные результаты и.о. министра образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира.

Официальное ознакомление с результатами ЕГЭ у выпускников текущего года проходит в своей школе, у других участников ЕГЭ – там, где они регистрировались на сдачу экзамена.

Узнать свои результаты участники смогут также на портале ЕГЭ, а также на сайте информационной поддержки государственной итоговой аттестации в Мурманской области (gia.edunord.ru), здесь же каждый участник ЕГЭ может увидеть сканкопии своих бланков ответов.

Завтра ожидаются результаты ЕГЭ по физике и иностранным языкам.