В Мурманской области работают 626 добровольных пожарных формирований

Формирование добровольных пожарных и спасательных отрядов обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

«В стране проходит Год волонтёра. Сегодня добровольческое движение охватывает практически все стороны жизни страны и отдельных регионов. В том числе добровольцы принимают самое активное участие в противопожарной и спасательной работе. Это, можно сказать, традиционная сфера деятельности волонтёров. Для нас сегодня это особо актуально, поскольку в регионе начался пожароопасный сезон», - отметила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

По информации и.о. председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Андрея Игнатенко, на территории региона зарегистрировано 626 добровольных пожарных формирований численностью более 9 тысяч человек, которыми прикрыто 23 населённых пункта.

«И если развитием добровольной пожарной охраны комитет занимается уже давно, то привлечение волонтеров к поиску пропавших людей дело новое. В настоящее время разработан проект программы первоначальной подготовки спасателей с выдачей удостоверения спасателя. Мы готовы обучать всех волонтеров на безвозмездной основе на базе учебно-методического центра и аварийно-спасательной службы Мурманской области», - рассказал Андрей Игнатенко.

На территории Мурманской области созданы три общественные организации, занимающиеся поиском и спасением людей: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт», Мурманская региональная общественная организация «Мурманспас» (с представительствами в Мурманске, Апатитах, Мончегорске, Заполярном, Кандалакше, Полярном, Умбе) и Мончегорский молодежный отряд «Мончеспас», в состав которых входит около 40 волонтёров.

Губернатор Марина Ковтун дала поручение региональному комитету по обеспечению безопасности населения организовать широкое информирование населения с целью привлечения новых членов в добровольные пожарные и спасательные формирования.