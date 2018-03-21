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Мурманская область. Арктика21.03.18 07:30

В Мурманской области работают семь коррекционных школ, в которых обучаются порядка 850 особых ребят

Губернатор Марина Ковтун познакомилась с деятельностью одного из первых в России образовательных центров для детей с тяжелыми и множественными нарушениями и расстройствами аутистического спектра. Центр дифференцированного обучения для детей этой категории был создан в 2016 году на базе мурманской коррекционной школы № 1.

В учреждении полностью обеспечена доступность образовательной среды. Работают 23 педагога, а также тьюторы, дефектологи, психологи и логопеды. Медицинским сопровождением воспитанников центра занимаются медицинская сестра, медсестра по массажу, врач-педиатр и врач-психиатр. На сегодняшний день здесь обучаются 58 ребят.

Педагоги школы успешно работают над проблемой обучения детей с расстройствами аутистического спектра. Накопленный опыт позволил открыть в сентябре 2017 года на базе школы Ресурсный учебно-методический центр по сопровождению семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями.

Всего в системе общего образования Мурманской области работают семь коррекционных школ, в которых обучаются порядка 850 ребят.

«Мы нацелены на то, чтобы помочь таким детям и их родителям. Здесь они получают эффективную помощь, необходимые навыки и знания, социализируются по возможности», – отметила Марина Ковтун.

Глава региона тепло поблагодарила коллектив школы за высокий профессионализм.  «Да, конечно, есть и техники, и методики – но главным средством всё равно остаётся любовь и забота. Без этого в вашей работе нельзя, и я искренне восхищаюсь тем, каким гигантским запасом любви вы обладаете», – сказала Марина Ковтун.

 

 

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