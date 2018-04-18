В Мурманской области расширен список социально значимых объектов услуги «Социальное такси»

Постановлением Правительства Мурманской области от 16.04.2018 № 169-ПП внесены изменения Положение о предоставлении услуги «Социальное такси» в Мурманской области», утвержденное постановлением Правительства Мурманской области от 24.08.2015 № 370-ПП.

Принятым постановлением расширен перечень социально значимых объектов, при следовании к которым предоставляется услуга «Социальное такси. Теперь граждане, имеющие ограничения к передвижению, могут совершать поездки в ГОБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», отделения ФГУП «Почта России», организации, оказывающие услуги в сфере социального обслуживания.