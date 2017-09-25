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Мурманская область. Арктика25.09.17 16:45

В Мурманской области расширяются меры господдержки рыбохозяйственных предприятий

Сегодня на оперативном совещании, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, рассмотрели новый вид поддержки рыбной отрасли.  «В последнее время на федеральном уровне принимаются решения по развитию рыбопромышленного комплекса, введены так называемые инвестиционные квоты на строительство судов и рыбоперерабатывающих заводов, но в основном это касается крупных компаний. У нас есть удалённые населённые пункты, где строительство крупных предприятий не имеет смысла, но организовывать переработку рыбы там необходимо», – заметил Алексей Тюкавин.

21 сентября губернатор Мурманской области Марина Ковтун подписала постановление, которым расширяются меры государственной поддержки небольших предприятий рыбохозяйственного комплекса региона.

«Организации и индивидуальные предприниматели получили право на возмещение за счет средств областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым с целью создания береговых производственных объектов по переработке водных биоресурсов. Предельный размер субсидии для одного получателя составляет 2,5 млн рублей», – доложил заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Алексеев.

Преференции получат инвесторы, создающие объекты рыбопереработки в муниципалитетах где осуществляется прибрежное рыболовство с использованием рыбопромысловых участков. К таким муниципальным образованиям относятся Терский и Кандалакшский районы.

По федеральным нормам, рыбопромысловые участки предоставляются тем предпринимателям, у которых есть права собственности или аренды на береговые производственные объекты, позволяющие осуществлять переработку водных биологических ресурсов. Новый вид поддержки поможет предпринимателями эти объекты создавать, что будет способствовать развитию рыбопереработки, наращиванию прибрежного рыболовства и созданию новых рабочих мест.

Финансирование мероприятия планируется обеспечить за счет средств, предусмотренных в государственной программе Мурманской области «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия».

Первый заместитель губернатора призвал руководителей заинтересованных районов внимательно ознакомится с постановлением.

«Без активной работы муниципалитетов эта мера поддержки предпринимателей вряд ли будет работать», – резюмировал Алексей Тюкавин.

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