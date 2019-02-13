В Мурманской области растёт число убыточных организаций

В январе-ноябре 2018 года организациями Мурманской области получено 76898,4 млн рублей прибыли и 7739,5 млн рублей убытка (в январе-ноябре 2017 года) – соответственно 67982,0 млн рублей и 3263,7 млн рублей). Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций нашего региона по отношению к уровню за январь – ноябрь 2017 года возрос на 6,9% и составил 69158,9 млн рублей прибыли.

Наибольший прирост финансового результата отмечен по виду экономической деятельности «Производство текстильных изделий», а наибольшее снижение – по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

Как сообщает Мурманскстат, в сумме прибыли по области на виды экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» и «Добыча полезных ископаемых» приходилось соответственно 49,8% и 23,2% (в январе-ноябре 2017 года – 49,0% и 23,6%).

В общем количестве организаций доля убыточных составила 36,2% (в январе-ноябре 2017 года – 31,3%).

Наибольший убыток отмечен по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение».

Наибольший удельный вес организаций, работавших нерентабельно, наблюдался в городском округе город Кировск и Ловозерском муниципальном районе (соответственно 53,8% и 50,0%).