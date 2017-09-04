В Мурманской области растёт доля убыточных организаций

В январе–июне 2017 года организациями Мурманской области получено 32236,6 млн рублей прибыли и 2236,8 млн рублей убытка (в январе-июне 2016 года – соответственно 37484,5 млн рублей и 3744,6 млн рублей).

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций по региону в целом по отношению к уровню января–июня 2016 года снизился на 11,1% и составил 29999,8 млн рублей прибыли. Наибольшее снижение отмечено по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (приложение).

Как сообщает Мурманскстат, доля прибыли, полученной в январе- июне этого года организациями видов экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «Добыча полезных ископаемых», составила соответственно 45,0%, 37,3% финансового результата по области (в январе-июне 2016 года соответственно 25,1%, 36,5%).

В общем количестве организаций доля убыточных составила 39,7% (в январе–июне 2016 года – 36,3%). Наибольшие убытки получили организации видов экономической деятельности «Деятельность профессиональная, научная и техническая», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».

В городском округе город Полярные Зори, Печенгском, Терском муниципальных районах более 60% организаций в их количестве по соответствующему муниципальному образованию были убыточными (соответственно 75,0%, 62,5, 66,7%).