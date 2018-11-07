В Мурманской области растёт доля убыточных организаций

В январе-августе 2018 года организациями Мурманской области получено 53897,8 млн рублей прибыли и 6272,8 млн рублей убытка (в январе-августе 2017 года) – соответственно 46983,0 млн рублей и 1907,2 млн рублей). Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций области по отношению к уровню за январь-август 2017 года возрос на 5,7% и составил 47625,1 млн рублей прибыли.

Как сообщает Мурманскстат, наибольший прирост финансового результата отмечен по виду экономической деятельности «Строительство», а наибольшее снижение – по виду экономической деятельности «Образование».

В сумме прибыли по области на виды экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» и «Добыча полезных ископаемых» приходилось соответственно 47,3% и 20,6% (в январе–августе 2017 года – 41,4% и 28,5%).

В общем количестве организаций доля убыточных составила 39,1% (в январе–августе 2017 года – 33,6%). Наибольший убыток отмечен по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение».

В городском округе город Кировск, а также в Кандалакшском муниципальном районе более 50,0% организаций работали нерентабельно.