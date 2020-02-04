В Мурманской области растёт количество многодетных семей

Как сообщает региональное министерство труда и социального развития, на протяжении ряда лет на территории Мурманской области наблюдается положительная динамика численности детей, рожденных третьими и последующими. Это ежегодно приводит к увеличению числа многодетных семей.

Так, с начала 2019 года количество многодетных семей в Мурманской области увеличилось на 186 и на 1 января 2020 года составило 7763 семей. По данным ведомства, в 2018 году в регионе было 7577 семей, в 2017 году – 6796 семей, в 2016 году – 5964 семьи, в 2015 году – 5494 семьи, в 2014 году – 4925 семей, в 2013 году – 3987 семей, в 2012 году – 3474 семьи.

Такой динамике в немалой степени способствует предоставляемый в Мурманской области семьям с детьми комплекс мер социальной поддержки: это и ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей, и региональный материнский (семейный) капитал, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

С мерами социальной поддержки, реализуемыми в регионе для семей с детьми, в том числе многодетных, можно ознакомиться на сайте министерства.