В Мурманской области растёт количество получателей «электронных» госуслуг

В первом полугодии 2017 года Мурманским региональным отделением Фонда социального страхования оказано более 52 тысяч государственных услуг, при этом больше половины, а именно 28,9 тысячи - в электронном виде. Этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,7%. Самой востребованной оказалась услуга по приёму расчёта по форме 4-ФСС. За её получением обратилось более 23 тысячи заявителей.

Напомним, всего отделение Фонда предоставляет 18 видов госуслуг, каждую из которых можно получить в электронном виде.