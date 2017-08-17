Мурманская область. Арктика17.08.17 09:19
В Мурманской области растёт количество получателей «электронных» госуслуг
В первом полугодии 2017 года Мурманским региональным отделением Фонда социального страхования оказано более 52 тысяч государственных услуг, при этом больше половины, а именно 28,9 тысячи - в электронном виде. Этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,7%. Самой востребованной оказалась услуга по приёму расчёта по форме 4-ФСС. За её получением обратилось более 23 тысячи заявителей.
Напомним, всего отделение Фонда предоставляет 18 видов госуслуг, каждую из которых можно получить в электронном виде.
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-Нам интересно Ваше мнение11.08.17: Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлён в ближайшее десятилетие, считает министр транспорта РФ Максим Соколов. А вы согласны с оптимизмом этого федерального руководителя?Проголосовало: 445 человек
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Павел К
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как все зашевелились!! Стоило ВВП сказать об угольной пыли, как у всех уже всё готово, чтобы сделать нашу жизнь чище и краше. А то, что года два назад в Мурманске был снег чёрный, уже не помнят. Забы
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