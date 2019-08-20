В Мурманской области растёт объём инвестиций в основной капитал

Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство на официальном сайте, по предварительным данным объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования за январь-июнь 2019 года составил 59,9 млрд рублей (134,5% к аналогичному периоду 2018 года в сопоставимых ценах), из них за счёт бюджетных средств – 14,2 млрд рублей.

Рост объёма капитальных вложений обеспечен увеличением инвестиционной активности в добыче полезных ископаемых, рыболовстве и рыбоводстве, производстве прочих транспортных средств и оборудования, а также в сфере транспортной деятельности. Среди основных мероприятий, с которыми связан рост объёма бюджетных инвестиций, - строительство атомных универсальных ледоколов, объектов в рамках реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», а также выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Р-21 «Кола».

Доля собственных средств организаций в основной капитал в I полугодии 2019 года составила 49%, доля привлеченных средств – 51%, из них на средства бюджетов всех уровней пришлось 48% общего объёма инвестиций в основной капитал. Основную долю средств в объёме бюджетных инвестиций, как и в аналогичном периоде 2018 года, занимают средства федерального бюджета (95,8%).