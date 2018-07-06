В Мурманской области растёт потребность в работниках, заявленная организациями

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

Как сообщает ведомство, январе-мае 2018 года на региональном рынке труда сохранялась стабильная ситуация. В Мурманской области уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению) на конец мая составил 1,4%, что ниже уровня мая 2017 года на 0,2 процентного пункта, численность безработных сократилась на 12% к аналогичному периоду 2017 года (на конец мая 2018 года – 6180 человек).

Потребность в работниках, заявленная организациями, увеличилась по сравнению с маем 2017 года на 13%, нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 55 человека против 73 в аналогичном периоде 2017 года.

Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению): в Терском районе – 8,9%, Ловозерском районе – 6,2%, Ковдорском районе – 3,1% при среднеобластном уровне безработицы – 1,4%.