В Мурманской области растёт суммарная задолженность по заработной плате

Как сообщает Мурманскстат, по сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 февраля 2018 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 90,4 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2018 года на 41,0 млн рублей (на 83,1%) в основном за счёт образования задолженности по заработной плате за декабрь в АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», АО «СПТБ Звёздочка», ООО «Косам».

Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций.

На шесть организаций, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 63,7% всей задолженности по заработной плате.

Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 1568 человек, из них в организациях по добыче полезных ископаемых занято 591 человек, в обрабатывающих производствах – 591, строительстве – 154, на транспорте – 138 человек.

Объём просроченной задолженности по заработной плате на 1 февраля текущего года в среднем на одного работника организаций, имевших просроченную задолженность, составил 57642 рубля.

Наибольшая сумма задолженности по заработной плате на 1 февраля 2018 года приходилась на организации, расположенные в ЗАТО Александровск, ЗАТО город Североморск и Ковдорском районе.