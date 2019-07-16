В Мурманской области растёт суммарная задолженность по заработной плате

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 июля 2019 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в Мурманской области и составила 99,7 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 июня текущего года на 19,7 млн рублей (на 24,6%). Увеличение задолженности произошло в основном за счёт её роста в ПАО «Мурманское морское пароходство» и ООО «Косам», а также образования в ООО «Трансстрой».

Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций.

Как сообщает Мурманскстат, из девяти организаций, предоставивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате, три находятся в процессе конкурсного производства, на них приходилось 26,7% всей задолженности по заработной плате (на 1 июня 2019 года – 38,1%).

Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 1490 человек, из них в организациях по добыче полезных ископаемых – 591 человек, на транспорте – 560, в строительстве – 250, обрабатывающих производствах – 69 человек.

Объём просроченной задолженности по заработной плате на 1 июля 2019 года в среднем на одного работника организаций, имевших просроченную задолженность, со-ставил 66917 рублей.

Наибольшая сумма задолженности по заработной плате на 1 июля этого года приходилась на организации, расположенные в городе Мурманске, ЗАТО Александровск и Ковдорском районе.