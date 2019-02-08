В Мурманской области растут объёмы кредитов, предоставленных юридическим и физическим лица

Министерство экономического развития подготовило аналитическую информацию «Об устойчивости региональной финансовой системы в 2018 году». Как сообщает ведомство, по состоянию на 1 января текущего года на территории Мурманской области действуют один самостоятельный банк и одна небанковская кредитная организация, 2 филиала, 2 представительства и 171 внутреннее структурное подразделение кредитных организаций. Большая часть вышеуказанных банковских учреждений расположена в г. Мурманске.

В 2018 году объём кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам Мурманской области кредитными организациями Российской Федерации, составил 149,7 млрд рублей, что в 1,2 раза больше, чем в 2017 году.

Объём кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, вырос по отношению к 2017 году в 1,3 раза и составил 60,9 млрд рублей.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, составила в декабре 2018 года 15,6% и увеличилась по отношению к декабрю 2017 года на 3,7 процентных пункта.

Задолженность по предоставленным кредитам на 31 декабря 2018 года увеличилась с начала года в 1,3 раза и составила 182,9 млрд рублей (по состоянию на 31.12.2017 задолженность уменьшилась на 7,6%).

Доля задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в формировании кредитного портфеля Мурманской области по состоянию на начало этого года составила 44,1%, или 80,7 млрд рублей (увеличение с начала 2018 года в 1,4 раза, с начала 2017 года - уменьшение в 1,3 раза), в том числе: задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), увеличилась с начала 2018 года в 1,3 раза и составила 65,7 млрд рублей, с начала 2017 года - снижение в 1,3 раза; задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, увеличилась с начала 2018 года в 1,9 раза и составила 13,7 млрд рублей, с начала 2017 года - снижение в 1,2 раза; задолженность по кредитам, предоставленным индивидуальным предпринимателям, увеличилась с начала 2018 года на 18% и составила 1,3 млрд рублей, с начала 2017 года - снижение на 8%.

На задолженность физических лиц приходится 102,2 млрд рублей (увеличение с начала 2018 года в 1,2 раза, с начала 2017 года - на 9,8%). Просроченная задолженность на 01.01.2019 составила 9,1 млрд рублей (увеличение с начала 2018 года на 3,4%).

Удельный вес просроченной задолженности составил 5%, по состоянию на 31.12.2017 – 6,1%.

В общей сумме просроченной задолженности 71,4% составили кредиты, выданные предприятиям сельского хозяйства и физическим лицам (1,7 млрд рублей и 4,8 млрд рублей, соответственно).

Вклады (депозиты) физических лиц, привлеченные кредитными организациями Российской Федерации в 2018 году, по отношению к 2017 году увеличились на 6,9 млрд рублей, или на 4,3%, и составили 165,6 млрд рублей.

Средневзвешенные процентные ставки по депозитам, привлеченным в рублях физических лиц, в декабре 2018 года составили 5,6% (в декабре 2017 года – 5%).

Таким образом, учитывая повышение спроса населения на размещение депозитов, наращивание объёмов кредитования экономики, характеризующееся устойчивостью ожиданий хозяйствующих субъектов, в целом состояние региональной финансовой системы оценивается как стабильное.