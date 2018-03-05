В Мурманской области растут объёмы кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам

Региональное Министерство экономического развития подготовило аналитическую информацию «Об устойчивости региональной финансовой системы в январе 2018 года». Как сообщает ведомство, за январь текущего года объём кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам Мурманской области кредитными организациями РФ, составил 7,2 млрд рублей, что на 18% больше аналогичного периода 2017 года.

Объём кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, вырос по отношению к январю 2017 года на 8,7% и составил 2,5 млрд рублей.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, снизилась по отношению к прошлому году и на 1.02.2018 составила 11,7% (на01.02.2017 – 13,4%).

Задолженность по предоставленным кредитам на 1.02.2018 осталась на уровне начала года и составила 144,6 млрд рублей (по состоянию на 1.02.2017 задолженность уменьшилась на 4,5%).

Доля задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в формировании кредитного портфеля Мурманской области по состоянию на 1.02.2018 составила 40,4%.

Из общей суммы задолженности на задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, приходится 58,5 млрд рублей (снижение с начала 2018 года – на 1,1%, по состоянию на 1.02.2017 - снижение на 8,7%), в том числе: задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), уменьшилась с начала года на 0,4% и составила 50,5 млрд рублей, по состоянию на 1.02.2017 - снижение на 8,1%; задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, уменьшилась с начала года на 5,5% и составила 6,9 млрд рублей, по состоянию на 1.02.2017 - снижение на 13,5%; задолженность по кредитам, предоставленным индивидуальным предпринимателям, снизилась с начала года на 2,2% и составила 1,1 млрд рублей, по состоянию на 1.02.2017 - снижение на 4,4%.

На задолженность физических лиц приходится 86,1 млрд рублей (увеличение с начала 2018 года на 0,8%, по состоянию на 1.02.2017 - снижение на 0,4%).

Просроченная задолженность на 1.02.2018 составила 8,9 млрд рублей (увеличение с начала 2018 года на 0,5%, по состоянию на 1.02.2017 – 11,9 млрд рублей со снижением с начала года на 1,8%).

Удельный вес просроченной задолженности составил 6,1%, по состоянию на 1.02.2017 – 7,8%.

В общей сумме просроченной задолженности 73% составили кредиты, выданные субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам (1,1 млрд рублей и 5,4 млрд рублей, соответственно).

Вклады (депозиты) физических лиц, привлеченные кредитными организациями Российской Федерации на 1.02.2018, по отношению к январю прошлого года увеличились на 9,5 млрд рублей (6,6%) и составили 153,2 млрд рублей.

Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями депозитам в рублях на 1.02.2018 составили: физических лиц - 4,9%, нефинансовых организаций – 6,1% (на 1.02.2017 – 6,1% и 8,2% соответственно).