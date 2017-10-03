В Мурманской области растут объёмы перевозки грузов

Региональное Министерства экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-август 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в январе-августе 2017 года организациями транспорта Мурманской области перевезено 24 млн тонн различных грузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем перевозок вырос на 5%.

По итогам 8 месяцев текущего года объём перевозки грузов железнодорожным транспортом сложился выше аналогичного периода прошлого года на 4,7% в связи с увеличением перевозок апатитового концентрата на 8,7%. В то же время сократились перевозки железной руды на 2,6%.

На морском транспорте объём перевозимых грузов увеличился на 3%, что обусловлено наращиванием перевозок на экспорт угля и прочих сухогрузов, в то же время перевозка наливных грузов в каботажном виде плавания (топливо для нужд порта Сабетта на полуострове Ямал) осталась на прежнем уровне.

В связи с повышением спроса со стороны транспортно-экспедиционных компаний на перевозку грузов воздушными судами сохраняется положительная динамика и рост грузоперевозок воздушным транспортом (в 1,3 раза).

Автомобильным транспортом перевезено грузов на 10,2% больше, чем в январе-августе 2016 года в связи с увеличением объёма перевозимых грузов, связанных со строительством на крупных промышленных объектах области.