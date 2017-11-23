В Мурманской области растут объёмы продукции сельского хозяйства

Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь - сентябрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, объём продукции сельского хозяйства в январе-сентябре 2017 года составил 1628,6 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 105,4%. Рост по сравнению с январем-сентябрем 2016 года обусловлен увеличением производства: свиней на 1,8% и птицы на убой в живом весе в 1,9 раза в связи с необходимостью забоя кур-несушек для обновления стада в сельскохозяйственной организации, что, однако, негативно повлияло на производство яиц (снижение в 2,5 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода 2016 года); молока на 12,2% в связи с повышением продуктивности молочного стада вследствие улучшенного рациона питания (продуктивность коров молочного стада в сельхозорганизациях увеличилась на 15,9%).