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Мурманская область. Арктика17.06.19 09:36

В Мурманской области растут объёмы вкладов северян

Объём вкладов жителей Мурманской области на 1 мая 2019 года составил 168,4 млрд рублей, что на 6,2% больше, чем годом ранее. Население в основном хранит сбережения в рублях. На долю валютных депозитов приходится лишь 8,2% от общего объёма вкладов, привлеченных банками в регионе.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления  Центрального банка Российской Федерации, объём депозитов юридических лиц Мурманской области на 1 мая текущего года составил 13 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели на счетах в банках разместили 2,5 млрд рублей.

«Банковские депозиты – надежный вариант сбережения средств. Вклады физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а с января 2019 года и малого бизнеса застрахованы. Максимальный размер возмещения по вкладам составляет не более 1,4 млн рублей», - напомнил управляющий Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Андрей Климов.

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