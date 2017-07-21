В Мурманской области размер ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей – один из самых высоких в СЗФО

В Министерстве социального развития Мурманской области подведены итоги реализации «майских» указов президента Российской Федерации. В рамках исполнения указа президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» с 2013 года в регионе предоставляется ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующего детей до достижения ребенком возраста трех лет.

С начала реализации и по июнь 2017 года такая выплата произведена 4566 получателям на 4715 детей. Установленный в нашем регионе размер выплаты – один из самых высоких в Северо-Западном федеральном округе. В текущем году он составляет 16130 рублей в месяц.

Общая сумма выплаченных средств за период с 2013 года по июнь 2017 года составила 1430637,24 тысячи рублей (в 2017 году – 305938,39 тысячи рублей).

По оценкам многодетных семей, эта мера социальной поддержки является весомой прибавкой к семейному бюджету.

Кроме того, с 2012 года в рамках исполнения указа президента российской Федерации № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в регионе многодетным семьям предоставлено право бесплатного получения в собственность земельных участков для осуществления дачного и индивидуального жилищного строительства. На учет по бесплатному предоставлению земельных участков поставлено 2582 многодетные семьи, из которых 1091 многодетная семья уже получила земельный участок.