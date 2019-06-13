В Мурманской области размер причиненного материального ущерба в результате совершенных преступлений снизился на 47%

Прокуратурой Мурманской области проанализированы сведения о возмещении причиненного преступлениями ущерба за 5 месяцев текущего года. В целом, по региону наблюдается положительная тенденция к улучшению ситуации, связанной с возмещением ущерба. За указанный период времени размер причиненного материального ущерба в результате совершенных преступлений снизился на 47% и составил 489 млн 973 тысячи рублей.

Добровольно погашен ущерб на сумму более 199 млн рублей, что на 78% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

Удельный вес добровольно погашенного материального ущерба, изъятого имущества от причиненного ущерба по оконченным уголовным делам составил 86,7%, по оконченным уголовным делам и делам, приостановленным производством – 40,8%.

По каждому уголовному делу органы предварительного расследования принимают меры по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, наложению ареста на данное имущество.

Всего в текущем году по ходатайствам следователей и дознавателей наложен арест на имущество на сумму более 16 млн рублей, в соответствии со ст. 115 УПК РФ.