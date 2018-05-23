Ледовый бой команды «Мурманская область – КСФ» со сборной скандинавовРАМКИ ЗАКОНА: Во флотской столице подводную лодку режут на металлолом «под окнами» горожан
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.05.18 08:20

В Мурманской области размер расходов на школьное питание не индексировался уже три года

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту под председательством Ларисы Кругловой.  Депутаты рассмотрели и приняли к сведению отчёт Контрольно-счётной палаты о результатах анализа и проверки использования средств областного бюджета, выделенных муниципальным образованиям в 2017 году, на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся и бесплатным молоком дошкольников и младших школьников.

Отмечалось, что для расчёта объёмов субвенций местным бюджетам утверждён региональный размер расходов на 2017 год в сумме 108 рублей в день на одного обучающегося. При этом финансово-экономическое обоснование действующего регионального размера отсутствует. Конкретные направления расходования субвенции из областного бюджета зависят, как правило, от способов организации питания в общеобразовательных учреждениях, которые не одинаковы в муниципальных образованиях.

Лариса Круглова отметила, что вопросы организации школьного питания были в центре внимания двух рабочих групп, созданных в правительстве области и Думе. Размер расходов на эти цели не индексировался уже три года.

В рамках обсуждения отмечалась необходимость установления для муниципальных образований единого порядка предоставления бесплатного питания за счёт средств областного бюджета. Комитет рекомендовал правительству области представить свои предложения по корректировке регионального размера расходов.

Участники заседания также рассмотрели и одобрили внесение изменений в государственную программу Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта». В частности, планируется перераспределить средства на строительство и реконструкцию ряда спортивных объектов. Так, в этом году предполагается увеличить финансирование строительства спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием в Кировске, также дополнительные ассигнования выделены на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания плавательного бассейна в Мурманске.

Во втором чтении и окончательной редакции решено принять проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области», который уточняет меры социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, вносится корректировка в методику определения объёмов субвенций местным бюджетам на содержание этой категории граждан.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 83 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Сергей
23.05.18 02:01
ладно тут из мухи слона делать, у кого не спроси , что в вагончике людей, что просто рыбаков, все говорят ничего, пусто, только на третий или 4 день слух пошёл что кто то что то поймал
Комментарий к новости:На реке Кола открыли сезон сёмужной ловли
Мария
22.05.18 14:20
Теперь можно уверенно говорить, что Мурманск - это голова Мурманской области, а Кандалакша - пятки...
Комментарий к новости:Ловозеро – пуп Кольского полуострова
Людмила
22.05.18 08:16
Завозить землю для газонов , кто должен? *** Из Вашего вопроса не понятно, на какие газоны. Если они относятся к придомовой территории, которая ещё и оформлена во владение жителей МКД, то за покупку
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире10:15«Таксистка-4». Художественный сериал, 5 серия (16+)11:05«Международные новости». Информационная программа11:35Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области в апреле по росту цен лидировали свекла, табачные изделия и проводное вещание-PRO ВалютуКурс доллара просел на 1,27 рубля, евро - на 1,09 рубля-PRO ЭнергетикуСможет ли Мурманская область остаться в «тарифном заповеднике»?-PRO ЖКХ«Рациональные суммы» корректировок за отопление жители Кировска получат в июне-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыДепутаты Госдумы предлагают освободить от соцвзносов выплаты членам семей северян на проезд в отпуск
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика