В Мурманской области размер расходов на школьное питание не индексировался уже три года

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты рассмотрели и приняли к сведению отчёт Контрольно-счётной палаты о результатах анализа и проверки использования средств областного бюджета, выделенных муниципальным образованиям в 2017 году, на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся и бесплатным молоком дошкольников и младших школьников.

Отмечалось, что для расчёта объёмов субвенций местным бюджетам утверждён региональный размер расходов на 2017 год в сумме 108 рублей в день на одного обучающегося. При этом финансово-экономическое обоснование действующего регионального размера отсутствует. Конкретные направления расходования субвенции из областного бюджета зависят, как правило, от способов организации питания в общеобразовательных учреждениях, которые не одинаковы в муниципальных образованиях.

Лариса Круглова отметила, что вопросы организации школьного питания были в центре внимания двух рабочих групп, созданных в правительстве области и Думе. Размер расходов на эти цели не индексировался уже три года.

В рамках обсуждения отмечалась необходимость установления для муниципальных образований единого порядка предоставления бесплатного питания за счёт средств областного бюджета. Комитет рекомендовал правительству области представить свои предложения по корректировке регионального размера расходов.

Участники заседания также рассмотрели и одобрили внесение изменений в государственную программу Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта». В частности, планируется перераспределить средства на строительство и реконструкцию ряда спортивных объектов. Так, в этом году предполагается увеличить финансирование строительства спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием в Кировске, также дополнительные ассигнования выделены на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания плавательного бассейна в Мурманске.

Во втором чтении и окончательной редакции решено принять проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области», который уточняет меры социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, вносится корректировка в методику определения объёмов субвенций местным бюджетам на содержание этой категории граждан.