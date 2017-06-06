В Мурманской области разрабатываются программы комплексного развития моногородов на 2018-2020 годы

Под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина состоялось заседание рабочей группы по модернизации монопрофильных муниципальных образований Мурманской области с участием представителей семи моногородов.

На заседании были рассмотрены предложения муниципальных образований по включению проектов и мероприятий в государственные программы Мурманской области и Российской Федерации на 2018-2020 годы.

По итогам обсуждения представленных документов члены рабочей группы высказали предложения по доработке и уточнению перечня мероприятий. Итоговый документ будет сформирован до 15 июня и направлен в НО «Фонд развития моногородов» для определения приоритетных проектов при разработке государственных программ как регионального, так и федерального уровня на следующие три года.

Напомним, что комплексное развитие моногородов является одним из направлений стратегического развития Российской Федерации.

Данные программы включают в себя как мероприятия по развитию экономики в целом, так и по созданию комфортных условий проживания и развитию социальной сферы моногородов области.