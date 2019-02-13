В Мурманской области реализация мер, направленных на повышение трудовой мобильности безработных граждан, продолжится

В рамках повышения трудовой мобильности жителей Мурманской области в 2018 году 50 безработных граждан были трудоустроены за пределами места постоянного проживания. Из них 70% получили финансовую поддержку на оплату проезда к новому месту работы и найм жилого помещения. Из областного бюджета на эти цели было израсходовано почти 650 тысяч рублей.

Проблемные вопросы организации содействия безработным гражданам в переезде для трудоустройства в другой местности обсудили на днях специалисты центров занятости на совещании в региональном комитете по труду и занятости населения.

В 2019 году реализация мер, направленных на повышение трудовой мобильности безработных граждан, продолжится. Правительством Мурманской области на эти цели выделено около 1 млн рублей.