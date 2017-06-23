В Мурманской области реализация прав детей-сирот находится на постоянном контроле. Об этом сегодня на заседании правительства доложила региональный министр образования и науки Наталия Карпенко.

В своём выступлении глава ведомства отметила, что проводимый в регионе комплекс мероприятий по развитию семейного устройства детей-сирот позволяет на протяжении ряда лет сохранять устойчивую тенденцию снижения числа детей-сирот и увеличения доли детей, воспитывающихся в замещающих семьях. За 2016 год число детей-сирот в Мурманской области снизилось на 5,3%, более 90% детей-сирот воспитываются в замещающих семьях. Кроме того, проводимая в регионе работа по популяризации семейного устройства детей-сирот позволила в 2016 году увеличить устройство в замещающие семьи детей подросткового возраста, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказала Наталия Карпенко, с прошлого года в Мурманской области организовано подключение муниципального модуля автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей – на сегодняшний день модуль функционирует в девяти органах местного самоуправления. Это позволяет направлять информацию о детях-сиротах для учета одновременно в региональный и федеральный банки данных и на муниципальном уровне осуществлять подбор замещающих родителей не только на территории Мурманской области, но и в других регионах.

В этом году в регионе началась апробация новой формы сопровождения воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот «Наставничество»: для помощи в разрешении затруднительных ситуаций за выпускником закрепляется наставник из числа успешных выпускников либо человек из ближайшего окружения ребенка. Положительный опыт подобной работы уже имеется – с 2015 года в области реализуется проект «Тайный ангел», в рамках которого взрослые наставники помогают воспитанникам центра «Ровесник» на их жизненном пути.

В своём докладе Наталия Карпенко также подчеркнула, что на протяжении ряда лет Мурманская область входит в число регионов со стопроцентной обеспеченностью детей-сирот жилыми помещениями. В регионе детям-сиротам предоставляются ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – в 2017 году этой льготой воспользовались более 1,4 тысячи человек. Предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки – ремонт квартир, закрепленных за детьми-сиротами.

Министр рассказала также об организации отдыха детей-сирот – в этом году его различными формами будет охвачено не менее 2,2 тысячи детей-сирот, за пределами региона отдохнут более 350 ребят. Кроме того, ежегодно замещающим родителям выплачиваются денежные средства на оздоровительные мероприятия подопечных детей, в 2017 году размер средств составляет 14694 рубля на каждого ребёнка.

По итогам рассмотрения вопроса региональному министерству образования и науки поручено разработать рекомендации по реализации в регионе программы «Наставничество». Главам соответствующих муниципалитетов – организовать переход на муниципальный модуль системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и принять дополнительные меры совершенствования работы по профилактике социального сиротства. Также главам муниципалитетов рекомендовано активизировать разъяснительную работу с родителями, которые желают восстановиться в родительских правах, – такие родители имеют право на получение безвозмездной юридической помощи.