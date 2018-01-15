В Мурманской области реализация программ комплексного развития моногородов идёт в соответствии с намеченными сроками

Сегодняшнее оперативное совещание губернатор Марина Ковтун по традиции начала с федеральной повестки. Глава региона затронула один из федеральный проектов, реализуемых в регионе, – приоритетное направление стратегического развития «Моногорода».

«В Мурманской области семь моногородов, это больше всех в Северо-Западном федеральном округе. Естественно, что в работе по проекту мы принимаем самое активное участие», – подчеркнула Марина Ковтун.

Разработанные программы комплексного развития моногородов Мурманской области включают в себя мероприятия по развитию экономики монопрофильных муниципальных образований, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. Кроме того, туда входит создание комфортной среды проживания населения и развитие городской инфраструктуры – так называемые «Пять шагов благоустройства», напомнила глава региона.

Об организации работы доложила министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова. Она отметила, что реализация программ комплексного развития моногородов в регионе идет в соответствии с намеченными сроками: в моногородах благоустроены различные общественные пространства и места массового отдыха населения, почти везде установлены площадки ГТО, организованы культурно-массовые мероприятия. Кроме того, во всех моногородах отремонтированы и благоустроены центральные улицы, отремонтированы входные группы медицинских организаций. Министр поблагодарила глав моногородов за эффективную работу, особо отметив Кировск, в котором в прошлом году была создана территория опережающего социально-экономического развития – на конец года статус резидентов получили уже три организации.

Успешным опытом реализации мероприятий «Пять шагов благоустройства» поделились главы Кировска, Мончегорска и Оленегорска. В этих моногородах полностью реализованы программы, утвержденные на 2017 год.

В продолжение темы городского благоустройства губернатор Марина Ковтун напомнила о другом федеральном проекте – «Формирование комфортной городской среды». Общий объем средств, выделенных на реализацию проекта в прошлом году, составил более 268 млн рублей. За это время в области благоустроены 30 общественных территорий и 70 дворов в различных муниципалитетах.

Проект продлится до 2022 года. В 2018 году жителям Мурманской области будет предоставлена возможность посредством рейтингового голосования за дизайн-проекты благоустройства территорий самим выбрать, что необходимо улучшить в своем муниципалитете. Для муниципалитетов с количеством жителей более 20 тысяч человек (Мурманск, Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Кандалакша, ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск) голосование является обязательным, напомнила глава региона. Голосование пройдет в первом квартале года.

«До 2022 года облик наших городов, муниципальных образований, поселков, сельских поселений должен значительно измениться в лучшую сторону», – подчеркнула Марина Ковтун.