В Мурманской области реализуется культурно-просветительский проект «День с музеем»

14 июня в рамках празднования 80-летия Мурманской области в населенном пункте Белое море пройдут культурно-просветительские мероприятия в рамках культурно-просветительского проекта «День с музеем».

С января 2018 года сотрудники Мурманского областного краеведческого музея посещают самые отдаленные территории Мурманской области и проводят культурную программу для жителей и гостей населенных пунктов. В этот раз участниками мероприятий станут ребята, которые проводят летние каникулы в Мурманском областном загородном стационарном детском оздоровительно-образовательном центре «Гандвиг».

С 11 до 13 часов состоятся демонстрации учебных интерактивных программ и тематические мастер-классы. Учебная программа «Природа Мурманской области» познакомит ребят с географическим положением, климатом, полезными ископаемыми, растительным и животным миром, природоохраняемыми территориями нашего региона. В завершение занятия дети примут участие в мастер-классе «Рыбка» в технике конструирование из бумаги.

Учебная программа «История Кольского края» знакомит с историей и освоением края с древнейших времен до наших дней. После просмотра программы ребята изготовят сувенир «Поморский оберег».