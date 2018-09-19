В Мурманской области реализуется план по сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремёсел

На сегодняшнем заседании правительства Мурманской области, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, рассматривался вопрос о поддержке и развитии народных художественных промыслов и ремёсел. С докладом на эту тему выступил председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.

Председатель профильного комитета сообщил, что вопрос поддержки и развития народных художественных промыслов и ремёсел входит в перечень поручений Президента Владимира Путина от 7 мая 2017 года. В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») реализуется план по сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремёсел в Мурманской области. В 2018-2019 годах предусмотрено участие мастеров народного и декоративно-прикладного искусства нашего региона в выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья», всероссийской выставке «Лоскутная мозаика России», открытом международном фестивале лоскутного шитья «Лоскутный квилт», Курской Коренской ярмарке. В текущем году организован цикл передвижных выставок декоративно-прикладного искусства, приуроченных к 80-летию области, – восемь проектов в городах Оленегорске, Мончегорске, Кандалакше, ЗАТО Александровск, ЗАТО г.Североморск, п.Умба, Печенгском и Ковдорском районах.

«В текущем году проводится работа по составлению карты бытования художественных ремёсел, которая позволит проследить динамику развития народного декоративно-прикладного искусства на территории Мурманской области. По итогам работы карта будет размещена в экспозиции Мурманского областного краеведческого музея и на сайте комитета. В 2018-2019 годах комитетом будет проводиться соответствующий мониторинг в каждом муниципальном образовании», – подчеркнул Сергей Ершов.

Председатель комитета по культуре и искусству также подробно рассказал о мерах государственной и муниципальной поддержки, предусмотренных в Мурманской области, для мастеров и организаций народных художественных промыслов и ремесел.