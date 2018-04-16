В Мурманской области реализуется проект по утилизации отработавших электрических батареек

Экологический проект по утилизации отработавших электрических батареек стал темой для обсуждения на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.



По словам министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрия Руусалепа, страховым акционерным обществом ЭРГО в феврале текущего года в административном здании по пр. Кольский, д. 1 установлен специальный контейнер для сбора батареек. За 2,5 месяца дважды осуществлено изъятие накопившихся батареек общей массой более 170 кг. В рамках проекта «Чистая Арктика», организатором которого выступает Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области, специальные контейнеры установлены в трех отделениях МФЦ в Мурманске (пр. Ленина, д. 45; ул. Хлобыстова, д. 26; ул. Щербакова, д. 26). Также установлены контейнеры для накопления использованных батареек в семи населенных пунктах Мурманской области (городах Полярные Зори, Кандалакша, Оленегорск, Мончегорск, Апатиты, Североморск и Кировск). Кроме того, в министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области поступило обращение о возможности установки и обслуживания контейнеров для использованных батареек в магазинах торговой сети «Радиоклуб».



Губернатор Мурманской области Марина Ковтун дала поручение региональному министерству природных ресурсов и экологии продолжить реализацию мероприятий по сбору утративших потребительские свойства батареек, обеспечить информирование населения о реализуемых проектах, а администрациям муниципальных образований Мурманской области – поддержать реализуемые проекты.