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Мурманская область. Арктика17.11.17 12:14

В Мурманской области реализуется программа по ускоренной замене лифтов

Масштабный проект по ускоренной замене старых лифтов заработал в Мурманской области. Его главная цель - повысить безопасность и комфортность проживания граждан. 

В доме № 66 на Кольском проспекте нормативный срок службы подъёмников – 25 лет давно истек. Лифты 72-го года прошлого века уже не подлежали ремонту. Небезопасные подъёмники могли просто остановить, но в этом году дом вошёл в программу капитального ремонта. За работу взялась подрядная организация из Москвы. Во всех 4 подъездах многоэтажки рабочие установили новые лифты, подъёмные механизмы, отремонтировали машинные отделения, заменили диспетчерскую связь.

- Всё сделали хорошо, мусор за собой убирали. Я сам в службе эксплуатации проработал много лет, в этих делах всё понимаю. Кто-то жалуется, что долго меняют лифты, но ведь положено два месяца, вот и делают, - говорит Сергей Клавдиевич Чучин, житель дома № 66 по Кольскому проспекту.

- Лифты в этом доме пока не запускаем. Мы работаем во многих городах, из практики скажу, с момента завершения работ до подписания всех необходимых документов проходит ещё две-три недели, чтобы Ростехнадзор дал разрешение на эксплуатацию, - пояснил Руслан Авдонин, производитель работ.

Новые, светлые кабины рассчитаны на 5 человек, выполнены из антивандальных материалов, оснащены цифровым табло с указанием этажей, даты и времени. Для людей с проблемами по зрению на кнопки нанесены обозначения шрифтом Брайля.

На сегодняшний день по программе ускоренной замены лифтов закончены работы по монтажу 54 лифтов в Мончегорске и Мурманске. Установка нового лифтового оборудования продолжается в Коле, в п.Молочный, п.Тулома, п.Мурмаши.

- У нас большая просьба к собственникам жилья - проявите терпение к временным неудобствам и ремонтным работам. Мы понимаем, что особенно тяжело сейчас мамам с детьми, пожилым людям, инвалидам, но главное - вопрос безопасности, - подчеркнул Александр Емельянцев, генеральный директор НКО «ФКР МО».

НКО «ФКР МО» заключены договоры на выполнение работ в 156 многоквартирных домах с заменой 359 лифтов. Срок окончания работ: декабрь 2017 – март 2018 года.

С программой по ускоренной замене лифтов в Мурманской области можно ознакомиться на сайте Фонда во вкладке "Программа капремонта"

 

 

 

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