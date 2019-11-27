В Мурманской области регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, грипп не регистрируется

Как сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области, в настоящее время заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и гриппом на территории нашего края находится на неэпидемическом уровне. Регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, грипп не регистрируется.

Результаты вирусологического мониторинга подтверждают циркуляцию вирусов негриппозной природы, которые определяют заболеваемость ОРВИ на территории региона.

Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области продолжается мониторинг за ходом иммунизации населения против гриппа. По состоянию на 22 ноября текущего года привито 45,6% от совокупного населения области.