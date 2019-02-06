В Мурманской области рекорды по росту цен установили белокочанная капуста, спички и экскурсионные услуги

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, в ноябре 2018 года инфляция на потребительском рынке региона сложилась на уровне 103,4% к декабрю предыдущего года (в 2017 году - 102,6%), что соответствует среднероссийскому уровню.

Цены на продовольственные и непродовольственные товары с начала года увеличились на 4,0%, платные услуги населению - на 2,0% (по России, соответственно, на 2,9%, 3,9%, и 3,5%).

Из числа продовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на капусту белокочанную в 1,5 раза, сахар, морковь и свеклу - в 1,3 раза, лук репчатый - в 1,2 раза, виноград - на 15%, мясопродукты и яйца - на 11%, рыбопродукты - на 9%, консервы фруктово-ягодные, маргарин - на 7%, консервы овощные и сыр - на 6%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки - на 5%.

При этом цены на свежие огурцы снизились в 1,7 раза, помидоры – в 1,5 раза, чеснок - на 19%, яблоки - на 12%.

На рост цен на непродовольственные товары в целом повлияло удорожание строительных материалов и спичек (на 10%), табачных изделий (на 9%), топлива моторного (на 8%), полотенец (на 7%), бумажно-беловых товаров, товаров для физической культуры, спорта и туризма, ювелирных изделий, медикаментов и перевязочных материалов, одежды мужской и для детей дошкольного возраста, обуви резиновой, тканей шелковых, фарфорово-фаянсовой посуды, инструментов и оборудования (на 5%).

Стоимость меховых изделий снизилась на 9%.

Из числа платных услуг населению экскурсионные услуги подорожали в 1,2 раза, услуги проводного вещания и зарубежного туризма - на 10%, ритуальные услуги - на 8%, услуги в системе образования - на 7%, услуги физической культуры и спорта, услуги организаций культуры, услуги правового характера и услуги фотоателье - на 6%, услуги по ремонту одежды - на 5%.

При этом цена на услуги воздушного транспорта снизилась на 9%, услуги банков - на 7%.