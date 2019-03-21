В Мурманской области рост цен отмечается на самые ходовые продукты питания

В Мурманской области с 12 по 18 марта текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на белокочанную капусту (на 18,0%), репчатый лук (на 7,2), морковь (на 2,9), шлифованный рис (на 1,5), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 1,2), хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной (на 0,9), подсолнечное масло (на 0,8), мороженую неразделанную рыбу (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, снижение цен зарегистрировано на куриные яйца (на 1,6%), картофель (на 1,2), яблоки (на 0,8), охлаждённые и мороженые куры (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продоволь-ственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.